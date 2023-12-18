بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «فورد فوكاس» موديل 2023

قفزت إلى مليون و235 ألف جنيه

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «فورد فوكاس» موديل 2023
المال - خاص

المال - خاص

8:28 ص, الأثنين, 18 ديسمبر 23

ارتفعت أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «أوتو جميل» وكيل «فورد» في مصر.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Trendمليون و40 ألفمليون و140 ألف
Connected 4Drمليون و100 الفمليون و200 ألف
Connected 5Drمليون و90 الفمليون و190 الف
Titanium 4DRمليون و135 ألفمليون و235 ألف
Titanium 5DRمليون و130 ألفمليون و230 ألف

وتأتى «فوكاس» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

ودعمت طرازات «فورد فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».

وتحتوي «فوكاس» على بعض الكماليات الأخرى من بينها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

8:28 ص, الأثنين, 18 ديسمبر 23