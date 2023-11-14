بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2024

قفزت إلى 2 مليون جنيه

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

4:34 م, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23

ارتفعت أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2024 بقيمة بلغت 150 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لآخر قائمة سعرية صادرة عن الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكيل «كيا» في مصر.

أسعار كيا سبورتاج 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
LXمليون و370 ألفمليون و520 ألف
EXمليون و490 ألفمليون و640 ألف
H/Lمليون و640 ألفمليون و790 ألف
T/Lمليون و770 ألفمليون و920 ألف
Special Editionغير متوافرةمليون و970 ألف
GTمليون و850 ألف2 مليون جنيه

وتقدم «سبورتاج» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

ودعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا – مرآة ذاتية التعتيم».

وتأتى «سبورتاج» بنظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو – عدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

وتقدم طرازات «سبورتاج» بمصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

المال - خاص

المال - خاص

4:34 م, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23