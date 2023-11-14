بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2024

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، وكيل «بيجو» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات بيجو 2008 موديل 2024 بقيمة بلغت 110 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال نوفمبر الحالى.
أسعار بيجو 2008
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Allure
|مليون و290 ألف
|مليون و400 ألف
|GT Line
|مليون و390 ألف
|مليون و500 ألف
وتنتمي بيجو 2008 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتقدم طرازات بيجو 2008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرمل EBD- دعم لأنظمة الفرمل EBA- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية -قفل مركزي للأبواب».
وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED- جنوط رياضية 16 بوصة – طي المرايات الجانبية كهربائيًا – عجلة القيادة متعددة الاستخدامات – مثبت ومحدد سرعة – إمكانية التحكم في المقاعد – مكييف هواء».
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية – وغيرها».
ودعمت طرازات بيجو 2008 ببعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – خاصية التحكم فى وضعية القيادة – فرامل يد كهربائية – شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، حساسات ركن أمامية – نظام تنبية النقطة العمياء – فتحة سقف بانوراما – فرش المقاعد من الجلد – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مسند يد أمامي، وغيرها» .