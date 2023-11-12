بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «كيا جراند سيراتو» موديل 2024

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكيل «كيا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2024 بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال نوفمبر الحالي.

أسعار كيا جراند سيراتو 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد LX مليون و120 ألف مليون و220 ألف EX مليون و180 ألف مليون و280 ألف High Line مليون و240 ألف مليون و340 ألف

تنتمي «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «جراند سيراتو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والثبات الإلكتروني».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي».

وزودت «جراند سيراتو» ببعض الكماليات الأخرى، منها «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء، وخاصية التحكم عن بعد فى فتح وغلق الأبواب، إشارات بالمرايات الجانبية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإمكانية تغير نظام القيادة، ومثبت سرعة، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وعجل قيادة متعددة المهام، و مسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وجنوط 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية راديو، مدخل USB – مخرج AUX، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها».