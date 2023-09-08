بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2024

ارتفعت أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بقيمة 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال سبتمبر الحالي، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«هيونداي» في مصر.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 690 710 GL SR 700 720 GL DAB+ABS 715 735 GL HL 725 745 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتقدم طرازات «هيونداي النتراHD » – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وزودت «النتراHD » – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».