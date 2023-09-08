بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2024

قفزت إلى 745 ألف جنيه

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

11:13 ص, الجمعة, 8 سبتمبر 23

ارتفعت أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بقيمة 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال سبتمبر الحالي، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«هيونداي» في مصر.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL690710
GL SR700720
GL DAB+ABS715735
GL HL725745
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتقدم طرازات «هيونداي النتراHD » – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وزودت «النتراHD » – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

11:13 ص, الجمعة, 8 سبتمبر 23