بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «أوبل جراند لاند» موديل 2024

أعلنت شركة « »، الوكيل المحلي لـ«أوبل»، عن زيادة أسعار طرازات أوبل جراند لاند موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

أسعار أوبل جراند لاند 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد HL مليون و450 ألف مليون و550 ألف TL مليون و600 ألف مليون و650 ألف

وتقدم طرازات أوبل جراند لاند بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن « »، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

وزودت «جراند لاند» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد وستائر هوائية جانبية للمقاعد الأمامية والخلفية – فرامل مانعة للانغلاق – نظام توزيع الفرامل – نظام الاتزان الإلكتروني – أنظمة مساعدة على الطرق الصاعدة – نظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة – نظام تجهيز الفرامل فى حالة الطوارئ – نظام التعرف علي الإشارات المرورية- نظام عرض وضبط السرعة حسب السرعة القانونية – مثبت ومحدد سرعة – فرامل يد كهربائية – نظام ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل وإيقاف محرك السيارة – مرآة داخلية ذات تعتيم ذاتي أوتوماتيك – مساند للمقاعد – المقاعد الأمامية قابلة للتسخين – مسند يد أمامي– نظام دعم للقطنية بمقعد السائق كهربائيًا – عجلة القيادة كهربائية – تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوى «جراند لاند» على مجموعة من التجهيزات في الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح ضباب خلفية – مصابيح إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية ذكية تفاعلية ECO LED – نظام تشغيل وإيقاف المصابيح الامامية أوتوماتيك – نظام التحكم الأوتوماتيكي في درجة وتوزيع الإضاءة العالية – مرايات جانبية قابلة للتسخين والطي الكهربائي – زجاج خلفي معتم – حساسات ركن أمامية وخلفية – حساسات للمسافات الأمامية والخلفية – كاميرا خلفية 360 درجة – حساسة للسرعة – إمكانية دخول وفتح أبواب السيارة باللمس- فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا مع وجود حساس قدم مساعدة – نظام عزل لزجاج السيارة- مخرج العادم ثنائي- وجنوط 18 بوصة».

ودعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – التحكم في الراديو ومستوى الصوت من خلال عجلة القيادة – بدالات رياضية عبر بعجلة القيادة لنقل السرعات – شاشة وسائط 10 بوصة – إمكانية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاحن لاسلكي – مدخل USB- بلوتوث، وغيرها».