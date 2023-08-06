بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «جيلي كول راي» في مصر

تتراوح أسعار سيارات جيلي كول راي موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 900 ألف إلى مليون و29 ألف جنيه فى السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى لـ«جيلي».

أسعار جيلي كول راي 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort 800 ألف 900 ألف Premium 900 ألف مليون 19 ألف Premium Black Rim Edition 920 ألف مليون و29 ألف القيمة بالألف جنيه

مواصفات جيلي كول راي 2023

وتنتمي « » إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 175 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن « »، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات جيلي كول رأي ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح أمامية “هالوجين”، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، ومقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القامش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، وسبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة”، وتحتوى على نظام صوتي مكون من عدد 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وغيرها».

وتحتوى طرازات «جيلي كول راي» الفئة الثانية على نفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح».

وتقدم تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف بانوراما، و مرايات ضم كهرباء، ، شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، ومصابيح ليد بالكامل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام مكسوة من الجلد، امكانية التحكم في مستوى مقعد السائق كهربائيًا، وكاميرا 360 درجة مع حساسات أمامية وخلفية مع إمكانية تسجيل الرحلات وحفظها (drive recording)، جنوط 18 بوصة، وغيرها».