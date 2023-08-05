بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «جيلي أوكافانجو» في مصر

ارتفعت أسعار سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2023 بقيمة بلغت 150 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلى لـ«جيلي».

أسعار جيلي أوكافانجو 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Premium مليون و150 ألف مليون و300 ألف

مواصفات جيلي أوكافانجو 2023

وتنتمي جيلي إلى فئة السيارات-ذات المقاعد السبع- مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سى سى «هايبرد» – مدعوم بمحرك كهربى EMS syste، ينتج قوة 190 “حصان” مع عزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات جيلى أوكافانجو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HAC وعند نزول المنحدرات HDC، وأنظمة دعم الفرامل ABS، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS».

وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات والتجيزات، ومن أبرزها «مصابيح ضباب، مصابيح خلفية مزودة بإضاءة نهارية LED، ومرايات كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف بانوراما، وإمكانية فتح الشنطة كهربائيًّا، وجنوط 18 بوصة».

وتحتوى طرازات «أوكافانجو» على بعض الكماليات الأخرى، من بينها «خاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومقاعد أمامية كهربائية مكسوة من الجلد، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، ومكيف هواء ثلاثي النطاق، وكاميرا 360 درجة، وبلوتوث، وجهاز ملاحي، وغيرها».