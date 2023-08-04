بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «سوبارو XV» في مصر

ارتفعت أسعار سيارات «سوبارو XV» موديل 2022 بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي لـ«سوبارو» فى مصر.

أسعار سوبارو XV

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O مليون جنيه مليون و100 ألف Premium مليونًا و99 ألفًا مليون و199 ألف Luxury مليونًا و199 ألفًا مليون و299 ألف

مواصفات سوبارو XV

ينتمي طراز «سوبارو XV» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن « »، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 13.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «سوبارو XV» موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 9 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، نظام مراقبة الجر TCS، ونظام المساعدة على صعود التلال HLA، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، ومثبت سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مرايا ضم كهربائياً – مرايات جانبية كهربائي- زجاج خلفى معتم – حساسات مطر للمساحات الأمامية – فتحة سقف – جنوط رياضية 17 بوصة».

ودعمت ببعض الكماليات الأخري ومنها «تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – حساسات ركن أمامية – كاميرا أمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي المقاعد الخلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجو مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مدخل AUX – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها”.