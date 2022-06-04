بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR HD» بنحو 332 ألف، والفئة الثالثة «GL DAB ABS HD» بـ345 ألفًا، والفئة الرابعة «GL H/L HD» بـ349 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز هيونداي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1541 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

مواصفات هيونداي إلنترا HD

زودت سيارات هيونداى النترا HD – الفئة الأولى- بمجموعة من التجهيزات؛ من بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة، وغيره”.

تقدم طرازات هيونداى إلنترا HD – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها “نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

دعمت طرازات هيونداي النترا HD – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، وغيرها».

تقدم سيارات “إلنترا HD” – الفئة الرابعة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومن بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها”.