بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2023

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» فى مصر، أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 295 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SR GL» بنحو 305 آلاف جنيه، والفئة الثالثة «DAB+ABS GL» بـ311 ألفًا، والفئة الرابعة «HL GL» بسعر 331 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يُذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرّت زيادات في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات.

ينتمي طراز أكسنت RB لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB

تقدم سيارات هيونداى أكسنت RB– الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات والتجهيزات؛ ومن أبرزها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكيف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وزُودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مشغل صوت AUX- بلوتوث- مدخل USB، وغيرها».

دُعمت طرازات هيونداي أكسنت RB- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

زُودت سيارات هيونداى أكسنت RB- الفئة الثالثة- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

تقدم سيارات هيونداى أكسنت RB- الفئة الرابعة- بنفس المواصات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «فتحة سقف، وغيرها».