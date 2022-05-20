بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «شانجان CS55» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شانجان CS55 موديل 2022 الفئة الأولى «L1» بقيمة بلغت 380 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «L2» بنحو 405 آلاف جنيه، والفئة الثالثة «L3» بـ425 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «شانجان CS55 لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر» المدمجة الحجم، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 156 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4500 مم العرض 1855 مم الارتفاع 1690 مم مساحة الشنطة الخلفية 475 لتر

مواصفات شانجان CS55 موديل 2022

دعمت سيارات شانجان CS55- الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند نزول المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية».

تقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، ومفتاح ذكي، وإمكانية تشغيل وإيقاف محرك السيارة أوتوماتيك، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومرايات كهربائية مزودة بسخانات، ومصابيح ضباب خلفية، ومصابيح هالوجين، ومصابيح أمامية كهربائية الضبط، والتحكم في ارتفاع مقعد السائق، ومكيف هوء، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي وخلفي، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، ، وحامل سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وبلوتوث، ومدخل USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وشاشة عدادات 3.5 بوصة، وغيرها”.

زودت طرازات شانجان C55 الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية جانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وامكانية التحكم في النوافذ الأمامية أتوماتيكيًا، إضاءة نهارية LED للمصابيح، وفتحة سقف كهربائية، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

تقدم سيارات شانجان C55 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «وسائد هوائية ستائرية، ونظام مراقبة النقاط العمياء (الجانب الأيمن)، وشاشة عداد 4.2 بوصة، وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، وطي مرايات كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات مطر وإضاءة أوتوماتيك، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».