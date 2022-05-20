بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «شانجان ألسفن» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شانجان ألسفن موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 203 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 223 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T- H/L» بـ239 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

الأبعاد الخارجية

الطول 4390 مم العرض 1725 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 382 لتر

مواصفات شانجان ألسفن 2022

دعمت سيارات شانجان السفن – الفئة الأولى – بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

زودت تلك الفئة ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ولمبة شبورة خلفية، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، وجنوط 14 بوصة، وغيرها».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

تقدم طرازات «شانجان ألسفن» – الفئة الثانية «A/T» – بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 107 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

دعمت ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ولمبة شبورة خلفية».

وتقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات كهربائية الضبط عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، وجنوط 14 بوصة، وغيرها».

وتحتوى تلك الفئة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

دعمت سيارات «ألسفن» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض التجهيزات الأخرى ومنها «جهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، وسخانات بالزجاج الخلفي، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصة التحكم في ارتفاع مقعد السائق».

كما زودت ببعض الكماليات الأخرى ومنها « مثبت سرعة، عجلة القيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، وحلية كروم بالشبكة الامامية، وإضاءة نهارية LED للمصابيح، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».