بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 249.9 ألف جنيه

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت» موديل 2022
أحمد عوض

أحمد عوض

11:58 م, الأربعاء, 18 مايو 22

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الأولى «GLX»إلى 249.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX Monitor» بنحو 259.9 ألفًا، والفئة الثالثة «TWO TON» بـ269.9 ألفًا، والفئة الرابعة «TWO TON Screen» بنحو 279.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

يذكر أن شركة «مودرن موتورز»، كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي سويفت بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الماضى.

ينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر سوزوكي سويفت 2022

الأبعاد الخارجية

الطول3840 مم
العرض1735 مم
الارتفاع1495 مم
سعة الشنطة الخلفية265 لتر

مواصفات سوزوكي سويفت 2022

دعمت سيارات سوزوكى سويفت – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمان من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعدة للفرامل BA – مانع إدارة المحرك ايموبليزر».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مكييف هواء أوتوماتيك – عجلة القيادة متعددة المهام – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي – فرش قماش – باور سترينج – وجنوط رياضية 15 بوصة».

سوزوكي سويفت 2022

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – وراديو – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

زودت طرازات سوزوكي سويفت موديل 2022 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام الثبات الإلكتروني ESP – شاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».

سعر سوزوكي سويفت
أحمد عوض

أحمد عوض

11:58 م, الأربعاء, 18 مايو 22