بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت» موديل 2022

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الأولى «GLX»إلى 249.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX Monitor» بنحو 259.9 ألفًا، والفئة الثالثة «TWO TON» بـ269.9 ألفًا، والفئة الرابعة «TWO TON Screen» بنحو 279.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

يذكر أن شركة «مودرن موتورز»، كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي سويفت بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الماضى.

ينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3840 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1495 مم سعة الشنطة الخلفية 265 لتر

مواصفات سوزوكي سويفت 2022

دعمت سيارات سوزوكى سويفت – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمان من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعدة للفرامل BA – مانع إدارة المحرك ايموبليزر».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مكييف هواء أوتوماتيك – عجلة القيادة متعددة المهام – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي – فرش قماش – باور سترينج – وجنوط رياضية 15 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – وراديو – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

زودت طرازات سوزوكي سويفت موديل 2022 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام الثبات الإلكتروني ESP – شاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».