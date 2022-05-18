بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2022

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن أسعار سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بقيمة بلغت 176.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال شهر مايو الحالى.

يذكر أن شركة «مودرن موتورز» كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي إسبريسو بقيمة بلغت 23 ألف جنيه خلال الشهر الماضى.

ينتمي طراز «إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، يخرج قوة قدرها 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 3565 مم العرض 1520 مم الارتفاع 1564 مم سعة النشطة الخلفية 239 لترًا

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2022

دعمت سيارات سوزوكى إسبريسو موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها«عدد 2 وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامى – فرامل مانعة للانغلاق ABS».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات من بينها «مانع إدارة المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين -قفل أمان للأبواب الخلفية – مرايات جانبية يدوية الضبط – وجنوط 14 بوصة».

تقدم طرازات «إسبريسو» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «مكيف هواء يدوي – زجاج كهرباء أمامي – إمكانية طى المقاعد الخلفية – باور سترينج – سنتر لوك».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «2 مكبر صوت – مخرج كهرباء 12 فولتا – لوحة عدادات رقمية، وغيرها».