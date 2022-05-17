بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي i10» موديل 2022

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي i10 موديل 2022 الفئة الأولى « Spirit» بقيمة بلغت 275 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية « Elite» بنحو 285 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هيونداي i10 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز هيونداى i10 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 84 “حصان”، عزم أقصى للدوران 117 “حصان”، متصل بناقل خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 3670 مم العرض 1680 مم الارتفاع 1480 مم سعة الشنطة الخلفية 252 لتر

مواصفات هيونداي i10 موديل 2022

دعمت سيارات هيونداي i10 موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، خاصية منع تشغيل المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ومثبت لمقاعد الأطفال الخلفية».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مصابيح أمامية بإضاءة هالوجين – إضاءة نهارية – مصابيح توقف عالية led – حساس اضاءة أوتوماتيك – مرايات كهربائية الضبط مزودة بسخانات – إشارات جانبية بالمرايات led – فتح وغلق السيارة عن بعد – زجاج خلفي بخاصية التدفئة – وسبويلر خلفي، وجنوط 15 بوصة».

زودت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخري من أبرزها «عدادات مزودة بشاشة 3.5 بوصة – مقاعد قماش – مسند يد أمامي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مقعد السائق للتعديل – شاحن USB -إمكانية طي المقاعد الخلفية».

تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة عدادات 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر تطبيقات أجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي – عدد 4 مكبرات صوتية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – بلوتوث».

تقدم طرازات هيونداي i10 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «مثبت سرعة – مصابيح أمامية مسلطة للاضاءة الهالوجين – إضاءة نهارية LED – كاميرا للرؤية الخلفية – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسوه من الجلد – شبكة أمامية بطلاء أسود – وغيرها».

ألوان هيونداي i10

تقدم طرازات هيونداي i10 بمجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالى: