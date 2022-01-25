بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 335 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART SAFETY» بنحو 345 ألفًا، والفئة الثالثة «SMART FUN» بـ357 ألفًا، والفئة الرابعة «SMART PLUS»بـ383 ألفًا، والفئة الخامسة «MODERN» بـ408 آلاف، والفئة السادسة «ADVANCED» بـ445 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بسعر 505 آلاف جنيه داخل السوق المحلية؛

ينتمي طراز «النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4675 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1430 مم

مواصفات هيونداي إلنترا CN7

تقدم طرازات «هيونداي النترا CN7»- الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين، ومرايات جانبية مزودة بإشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، وإمكانية اختيار نظام القيادة، ومكيف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي، وفرش المقاعد من القماش، وخاصية التحكم فى المقاعد الأمامية، وباور سترينج كهرباء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومسند يد، و جنوط 15 بوصة، وغيرها».

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث، وشاشة وسائط 4.2 بوصة ، وغيرها.

دعمت سيارات «هيونداي النترا CN7» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية للمقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس مع امكانية ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وكاميرا خلفية، وحساس إضاءة، وغيرها».

زودت سيارات «النترا CN7»- الفئة الثالثة – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

دعمت طرازات «هيونداي النترا CN7» – الفئة الرابعة – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «حساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرش المقاعد من التريكو، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوة من الجلد، ومسند يد خلفي، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية led، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها»

تقدم سيارات «هيونداي النترا CN7»- الفئة الخامسة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخري ومن أبرزها «مفتاح ذكي – زر تشغيل وإيقاف /المحرك، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، و شبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم، وغيرها ».

دعمت طرازات «هيونداي النترا CN7» – الفئة السادسة – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، وفرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وإضاءة المصابيح الأمامية led، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

دعمت الفئة السابعة عن الفئات السابقة ببعض التجهيزات الإضافية ومن أبرزها «نظام مراقبة النقطة العمياء، إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، شاشة وسائط 10.25 بوصة تعمل باللمس، نظام ملاحي، نظام صوتي Bose مكون من 8 مكبرات صوتية، وفرامل يد كهربائية، وغيرها».