بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي بايون» موديل 2022

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الأولى «SPIRIT» بقيمة بلغت 390 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «DYNAMIC» بنحو 415 ألفا، والفئة الثالثة «ELITE» بـ435 ألف جنيه، والفئة الرابعة «ULTIMATE» بـ455 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هيونداي بايون بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، يخرج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4180 مم العرض 1551 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 411 لترًا

مواصفات هيونداي بايون 2022

دعمت طرازات هيونداى بايون موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و برنامج التوازن عند المرتفعات، خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ونظام مراقبة ضغط الاطارات».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات الأخرى، منها «مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًا، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وسبويلر خلفي، وحوامل سقف، وكساحات مطلية بالفضة، وزجاج مظلل، زجاج خلفى داكن اللون، سخانات بالزجاج الخلفي، امكانية طي مرايات كهربائيًا، جنوط 15 بوصة».

تقدم تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح led ، وإضاءة إرشادية led، وأشارت جانبية بالمرايات led، وإضاءة داخلية led، وإضاءة خلفية led، وإضاءة خلفية للسبويلر الخلفي، وفرش المقاعد من القماش، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، مسند يد أمامي، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، وتكييف هواء يدوي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو FM/AM شاشة عدادات 3.5 بوصة، وشاحن أمامي وخلفي USB، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، وبلوتوث، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت طرازات هيونداي بايون – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «وسائد هوائية وستائرية، ومفتاح ذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، عجلة القيادة وناقل الحركة مسكو بالجلد، جنوط رياضية 16 بوصة، وجسم السيارة بلونين، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، ونظام التعرف على الصوت، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

زودت سيارات هيونداي بايون 2022 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية بإضاءة LED، مصابيح خلفية LED، وشاحن لاسلكي، وحساس مطر أوتوماتيك، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، وشبكة امامية بطلاء أسود، حلية كروم خارجية، مقابض الأبواب مطلية بالمعدن، وامكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 ، مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الامامي، تكييف هواء أوتوماتيك، جنوط 17 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات هيونداي بايون 2022 – الفئة الرابعة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «خاصية التحذير من اصطدام النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على متابعة المسار، وأنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي ومفرق المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي في المرافق، كما دعمت بشاشة عدادات 10.25 بوصة، ومقاعد أمامية رياضية، ودواسات قدم معدنية، وغيرها».

ألوان هيونداي بايون 2022

تقدم سيارات هيونداي بايون عبر مجموعة من الألوان المتعددة المطروحة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: