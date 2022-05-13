بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «نيسان جوك» موديل 2022

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أسعار سيارات «نيسان جوك» موديل 2022 الفئة الأولى «ACCENTA» بقيمة بلغت 414.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «TEKNA» بنحو 444.5 ألف، والفئة الثالثة «TEKNA PERSO» بسعر 454.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «نيسان جوك» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجمة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4210 مم العرض 1.8 متر الارتفاع 1595 مم سعة الشنطة الخلفية 422 لتر

مواصفات نيسان جوك 2022

دعمت سيارات «نيسان جوك» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء، وحساسات تحذير المسافة الخلفية، وونظام تفعيل الإضاءة العالية أوتوموتيكيا، وحساس إضاءة، وكاميرا للرؤية الخلفية،

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات خلفية للركن، ومصابيح ضبابية أمامية LED، ومصابيح خلفية led، ومكييف هواء يدوي، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات مع امكانية التحكم في سرعات ناقل الحركة من خلالها، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج خلفي داكن اللون غيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من نظام صوتي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية مع خاصية التعرف على الصوت، وإمكانية توصيل الهاتف الذكي بأنظمة التطبيقات الذكية Apple Car Play وAndroid Auto، وشاشو معلوماتية بلوحة العدادات 4.2 بوصة، وغيرها».

سيارات نيسان جوك 2022

زودت طرازات «جوك» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «أنظمة فرامل أمامية للطوارئ، وتنبية مغادرة الحارة المروروية، ونظام كشف النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، رؤية 360 درجة، ونظام إدارة المحرك بدون مفتاح، وأوضاع قيادة متعددة، وحساسات مطر ».

ودعكت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى ومنها « فرامل انتظار أوتوماتيكية، خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وتدفئة للمقاعد الأمامية، ومرايات قابلة للطي، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، مسند يد، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، مكييف هواء أوتوماتيكي، فرش المقاعد من الجلد، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعدد 8 مكبرات صوتية، ومخرج USB خلفي للشحن، وغيرها».

تحتوى سيارات «جوك» – الفئة الثالثة – على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «شاشة لوحة عدادات 7 بوصة، وصالون داخلي ثنائي الألوان، وفرش المقاعد من الجلد والقماش، وجنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».