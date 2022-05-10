بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «نيسان سنترا» موديل 2023

تقدم بأسعار تبدأ من 352.5 ألف جنيه

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «نيسان سنترا» موديل 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

1:39 ص, الثلاثاء, 10 مايو 22

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أحدث أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 الفئة الأولى «Base» بقيمة بلغت 352.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Upper» بـنحو 370.5 ألفًا، والفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» بـ389.4 ألفًا والفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» بـ393.4 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4615 مم
العرض1760 مم
الارتفاع1495 مم
سعة الشنطة الخلفية510 لترات
سعر نيسان سنترا 2023 في مصر

مواصفات نيسان سنترا 2023

تقدم سيارات نيسان سنترا موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

سعر نيسان سنترا 2023

دعمت طرازات «سنترا 2023» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

نيسان سنترا 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

1:39 ص, الثلاثاء, 10 مايو 22