بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «نيسان سنترا» موديل 2023

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أحدث أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 الفئة الأولى «Base» بقيمة بلغت 352.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Upper» بـنحو 370.5 ألفًا، والفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» بـ389.4 ألفًا والفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» بـ393.4 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4615 مم العرض 1760 مم الارتفاع 1495 مم سعة الشنطة الخلفية 510 لترات

مواصفات نيسان سنترا 2023

تقدم سيارات نيسان سنترا موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

دعمت طرازات «سنترا 2023» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».