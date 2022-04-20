أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2022 الفئة الأولى Elegance»» بقيمة بلغت 385 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Topline» بنحو 405 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن شركة «المنصور للسيارات» أقرت زيادات في أسعار سيارات «أوبل كورسا» موديل 2022 بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.06 متر العرض 1.96 متر الارتفاع 1.43 متر مساحة الشنطة الخلفية 309 لتر سعة خزان الوقود 44 لتر

مواصفات أوبل كورسا 2022

تقدم طرازات أوبل كورسا موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الإلكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن – كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء».

زودت بمجموعة من المواصفات والتجهيزات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد السرعة، ومصابيح ضباب – إضاءة نهارية للمصابيح الأمامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، امكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

دعمت سيارات أوبل كورسا ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».