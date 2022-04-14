أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 65 إلى 70 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت طرازات «كابتيفا» الفئة الأولى «LS» بنحو 419 ألفًا و 990 جنيهًا، مقابل 349 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» الفئة الثانية «LT» إلى 439 ألفًا و 990 جنيهًا، بدلًا من 374 ألفًا و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثالثة «Premmiere» سعة (5 مقاعد) إلى 459 ألفًا و 990 جنيهًا، مقارنة بنحو 394 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفع سعر طرازات «كابتيفا » الفئة الرابعة «Premmiere» سعة (7 مقاعد) إلى 479 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 414 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر “تيربو”، يخرج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022

تقدم سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة LEDللمصابيح – مصابيح خلفية منفصلة، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وخاصة طي المقاعد – فرش والمقاعد من القماش،

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث ، وشاشة عدادات 7 بوصة، وشاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها.

زودت طرازات شيفروليه كابتيفا – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «زر تشغيل المحرك/ إيقاف، وفتحة سقف كهربائية، وفرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، والنظام الترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية وبلوتوث و مدخل USB، وغيرها».

دعمت سيارات «كابتيفا» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومنها «وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل، وغيرها».