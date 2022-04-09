بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «شيري تيجو 8» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أسعار سيارات «شيري تيجو 8» موديل 2022 الفئة الأولى «Base/L» بقيمة بلغت 455 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 494.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات «شيري تيجو 8» بقيمة تتراوح من 40 إلى 45 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

وينتمي طراز «تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4700 مم العرض 1860 مم الارتفاع 1746 مم سعة الشنطة الخلفية 193 لترًا

مواصفات شيري تيجو 8 موديل 2022

تقدم سيارات شيري تيجو 8 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية».

وزودت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مزودة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، وإضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، وشبكة أمامية من الكروم، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وتكييف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة عدادات 7 بوصة، ومدخل USB، وإمكانية تعديل مستوي المقاعد الأمامية، وغيرها».

دعمت طرازات «تيجو 8» – الفئة الثانية – بنفس – التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن بينها «ستائر هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، خاصية تالسخين فى المقاعد الأمامية، طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».