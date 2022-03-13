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بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 343 ألف جنيه
أحمد عوض 6:34 م, الأحد, 13 مارس 22 6:34 م, الأحد, 13 مارس 22

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، عن أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 الفئة الأولى “SMART” بقيمة بلغت 343 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “SMART SAFETY” بنحو 353 ألفًا، والفئة الثالثة “SMART FUN” بـ365 ألفًا، والفئة الرابعة “SMART PLUS” بـ390 ألف جنيه، والفئة الخامسة “MODERN” بـ415 ألفًا، والفئة السادسة “ADVANCED” بـ450 ألفًا، والفئة السابعة “PREMIUM” بـ510 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو»، كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة تتراوح بين 2100 إلى 3100 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

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ينتمي طراز «هيونداي إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “هيونداي”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول4675 مم
العرض1825 مم
الارتفاع1430 مم
سعر هيونداي النترا CN7

مواصفات هيونداي إلنترا CN7

زودت سيارات «هيونداي إلنترا CN7» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها “وسائد هوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، و ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، ونظام مراقبة النقطة العمياء، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية”.

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات ومنها “خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف / المحرك، وخاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر وإضاءة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف”.

وتقدم السيارة ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين”.

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هيونداي إلنترا CN7

وزودت بتجهيزات إضافية ومنها “فرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوه من الجلد، وباور سترينج كهرباء، التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، ومسند يد خلفي، وشبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم”.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث)، وامكاينة ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، وغيرها”.

هيونداي إلنترا CN7
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بقلم أحمد عوض

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