سيــارات

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «فيات تيبو» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 284.9 ألف جنيه
أحمد عوض 2:24 م, الأحد, 13 مارس 22 2:24 م, الأحد, 13 مارس 22

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أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، أسعار سيارات «فيات تيبو» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T Entry» بقيمة بلغت 284.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Mid» بنحو 326.9 ألفًا، والفئة الثالثة «H/L» بـ349.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «فيات تيبو» الفئة الرابعة «A/T- H/B» بلغت 349.9 ألف، والفئة الخامسة «HB LONGE» إلى 359.9 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

يذكر أن شركة «داينامكس للتوزيع»، كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات «فيات تيبو» بقيثمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «فيات تيبو» لفئة السيارات “السيدان”، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4532 مم
العرض1792 مم
الارتفاع1497 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لترًا
فيات تيبو

مواصفات فيات تيبو 2022

زودت سيارات «فيات تيبو»- الفئة الأولى «A/T Entry»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث- مخرج AUX، وغيرها».

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تقدم طرازات «فيات تيبو» – الفئة الثانية «A/T Mid» – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومرايات قابلة للطيّ، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي، وجنوط 17 بوصة».

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زودت سيارات «تيبو» – الفئة الثالثة «T/L» – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «حساسات ركن أمامية – زر فصل السينسور بارك- كشف النقاط العمياء – إمكانية الدخول بدون مفتاح KEYLESS ENTRY- عدادات ديجيتال – شاشة وسائط 10 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمول أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مقابض الأبواب من النيكل – مدخل USB خلفي، وغيرها».

تقدم سيارات «تيبو» الفئة الأعلى «H/L» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، وغيرها».

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بقلم أحمد عوض

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