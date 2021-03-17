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بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي النترا HD» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 241.9 ألف جنيه
المال - خاص 12:48 ص, الخميس, 18 مارس 21 12:48 ص, الخميس, 18 مارس 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، جيلي» فى مصر، أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» موديل 2021 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 241.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR» بنحو 248.9 ألف جنيه، في السوق المحلية.

وقدرت أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» بنحو 254.9 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة «GL DAB ABS» بنحو 261.9 ألف جنيه، والفئة الخامسة «GL H/L» بـ269.9 ألف جنيه، خلال شهر مارس الحالى.

يذكر أن مجموعة «جي بي غبور أوتو» أعلنت – مطلع الشهر الحالي – عن زيادة أسعار طرازات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

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وينتمي طراز هيونداي «النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول4505 مم
العرض1541 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية402 لتر
هيونداي النترا 2021

هيونداي النترا HD موديل 2021

زودت سيارات هيونداى النترا «HD» – ذات النسخة المجمعة محليًا – الفئة الاولى بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وغيرها».

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ودعمت طرازات هيونداى «النترا HD» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

تقدم سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الثالثة بنفس المواصفات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض المواصفات والكماليات الأخرى هى «نظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، وغيرها».

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هيونداي إلنترا HD

وزودت طرازات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الرابعة بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومنها «الوسائد الهوائية فى المقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD».

أما الفئة الخامسةتحتوى على كافة التجيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، بخلاف بعض الكماليات الإضافبية ومن أبرزها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب امامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

هيونداي النترا HD
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بقلم المال - خاص

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