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بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «بيجو 3008» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 510 آلاف جنيه
المال - خاص 7:28 م, الأثنين, 11 يناير 21 7:28 م, الأثنين, 11 يناير 21

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أعلنت شركة “مانسكو” الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية “بيجو” فى مصر، أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 الفئة الأولى «Active Pack» بقيمة 510 آلاف جنيه، وسعّرت الفئة الثانية «Allure Pack» بنحو 560 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وقدرت أسعار سيارات «بيجو 3008- فيس ليفت» الفئة الثالثة «GT» بنحو 635 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GT – Red interior» بقيمة بلغت 640 ألفًا، والفئة الخامسة «GT Pack» بـ685 ألفًا، والفئة السادسة «GT Pack – Red interior» بـ690 ألف جنيه، خلال شهر يناير الحالى.

وينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4447 مم
العرض1841 مم
الارتفاع1615 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لترًا
بيجو 3008 فيس ليفت

«بيجو 3008» موديل 2021

دعمت سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 الفئة الأولى «Active Pack» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية للسائق الأمامى والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، توزيع الكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل ABA، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وإمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك “ايموبليزر”.

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وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات، منها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط 17 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية، وإمكانية التحكم فى المقاعد الأمامية، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، ومسند يد أمامي خلفي، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين، وحساسات مطر”.

كما زُودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية- بلوتوث- مدخل USB- إمكانية ربط الهواتف المحمول مع التطبيقات الذكية- وكاميرا خلفية خاصة- شاحن لا سلكي للهواتف)، وغيرها.

بيجو 3008 2021

مواصفات «بيجو 3008» الجديدة

دعمت طرازات «بيجو 3008 فيس ليفت» الفئة الثانية «Allure Pack» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات؛ ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وإمكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من القماش والجلد، وإمكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد، وغيرها”.

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وزُودت سيارات «بيجو 3008» الجديدة الفئة الثالثة «GT» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومن أبرزها “إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية، وخاصية التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ومخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات، وشعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة، ومقاعد جلد، وغيرها”.

تقدم طرازات «بيجو 3008» الفئة الرابعة «GT Pack» بالتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات “جنوط 19 بوصة، وخاصية الركن الذاتي، وكاميرا أمامية و خلفية، وشاشة متعددة الوظائف 10 بوصة، وغيرها”.

بيجو 3008
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بقلم المال - خاص

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