بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «إم جي 5» موديل 2022

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ام جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2022 بقيمة 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وارتفعت أسعار طرازات «إم جي 5» الفئة الأولى «Classic» إلى 289 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 274 و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار سيارات «MG5» الفئة الثانية «Comfort» إلى 309 آلاف و990 جنيهًا، مقابل 294 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات «إم جي 5» الفئة الثالثة «Luxury» إلى 329 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 314 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات إم جي 5 موديل 2022

تقدم طرازات «إم جي 5» موديل 2022 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وخاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايات الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

زودت سيارات «MG 5» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرا خلفية».

دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى «عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة، وعجلة قيادة جلد، ونظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».

تقدم طرازات «ام جي 5» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وكاميرا للركن 360 درجة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد، وسخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».