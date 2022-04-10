بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2022

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 40 إلى 43 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وقفزت أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» الفئة الأولى «Feel» إلى 398.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 358.9 ألف سابقًا.

وصعدت طرازات «ستروين C3 إير كروس» الفئة الثانية «Shine» إلى 438.9 ألف جنيه، مقابل 395.9 ألف.

ينتمى طراز «ستروين C3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات ستروين C3 إير كروس

زودت سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

تقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «النظام الذكى لركن السيارة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، وشاشة وسائط 7 بوصة، ومكيف هواء يمكن التحكم فى ضبط مستوى درجة المكيف عبر الشاشة الداخلية، وغيرها».

زودت طرازات «ستروين C3 إير كروس» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن خلفية، وخاصية طي المرايات كهربائيًّا، وغيرها».

دعمت الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام مثبت ومحدد للسرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها».