سيــارات

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «أوبل كورسا» في مصر

تقدم بسعر 325 ألف جنيه
المال - خاص 1:28 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21 1:28 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

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أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «أوبل كورسا» بقيمة بلغت 5000 جنيه، لتباع للمستهلك بـ325 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.06 متر
العرض1.96 متر
الارتفاع1.43 متر
مساحة الشنطة الخلفية309 لتر
سعة خزان الوقود44 لتر
اوبل كورسا

مواصفات أوبل كورسا

تقدم سيارات «أوبل كورسا» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني، ونظام تحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الاشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة».

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وزودت بالعديد من المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «نظام الفرامل الذكي، وسنتر لوك، وريموت كنترول، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وخاصية ضبط وضم المرايات كهربائيا، وإضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، وصمابيح ضباب، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحساسات اضاءة ومطر».

  • اوبل كورسا 2022
  • اوبل كورسا

أوبل كورسا

دعمت «كورسا» على بعض الكماليات الأخرى ومنها «كاميرا خلفية، وحساسات أمامية وخلفية للركن، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وسبويلر خلفي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، ومثبت ومحدد السرعة».

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كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، وبلوتوث، ومدخل USB، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، خاصية طي المقاعد الخلفي، وغيرها».

اوبل كورسا 2022
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بقلم المال - خاص

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