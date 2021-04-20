بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «رينو كادجار» موديل 2021

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، أسعار سيارات رينو كادجار موديل 2021 الفئة الأولى «EX1» بقيمة بلغت 389 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «EX2» بنحو 414 ألف جنيه، والفئة الثالثة «EX3» بسعر يصل إلى 434 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال أبريل الحالي.

يذكر أن الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» كانت قد أقرت زيادات سعرية على طرازات «رينو كادجار» بقيمة تتراوح بين 5 و 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وينتمى طراز «رينو كادجار» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات، حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 10.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4449 مم العرض 1814 مم الارتفاع 1607 مم سعة الشنطة الخلفية 472 لتر

رينو كادجار 2021

دعمت سيارات رينو كادجار موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء يدوي، وزجاج كهربائي ملون، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام ECO لتوفير استهلاك الوقود، وفرامل يد كهربائية، وخاصية التحكم فى مقعد السائق، معه طي المقاعد الخلفية.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 7 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – USB -AUX)، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها.

تقدم طرازات «كادجار 2021» الفئة الثانية بنفس التجهيزات وعوامل الأمان المتوجودة بالفئة السابقة، فضلًا عن بعض الكماليات الإضافية ومنها «جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وتكييف هواء أتوماتيك، ومرايا الرؤية الجانبية ذاتية الغلق ويمكن التحكم بها كهربائيا، ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام التشغيل التلقائي للمصابيح، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيا، وشاشة وسائط 7 بوصة مع امكنية ربطها بالتطبيقات الذكية، ومدعمة بنظام ملاحي، وغيرها».

دعمت طرازات «رينو كادجار» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والكماليات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى احتوائها على بعض الكماليات الإضافية ومنها «جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وخاصية الركن الذاتي، ومخارج تكييف هواء خلفية، ومصابيح ضباب أمامية LED، والتحكم كهربائيا بمقعد السائق، ومقاعد أمامية ذاتية التدفئة مع خاصية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات ذاتية التعتيم، وغيرها».