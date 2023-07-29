بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» تصل إلى مليون جنيه رسميًا

ارتفع سعر ميكروباص «تويوتا هاي ايس» إلى مليون جنيه تحديدًا للفئة الأعلى المطروحة في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «تويوتا مصر» عن شهر يوليو الحالى.

ويقدم ميكروباص «تويوتا هاي ايس» عبر عدة فئات مختلفة، بأسعار تبدأ من 880 ألف إلى مليون جنيه.

وكانت مجموعة «تويوتا مصر» قد أقرت زيادات في أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الماضى.

وترصد “المال” قائمة أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» المطروحة في السوق المحلية، بالإضافة إلى المواصفات والتجهيزات المزودة بكل فئة عن الأخرى.