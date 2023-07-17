بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «نيسان سنترا 2024» في مصر

ارتفعت أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2024 بقيمة بلغت 72 ألف جنيه لبعض الفئات، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «نيسان مصر».
أسعار نيسان سنترا 2024
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Upper
|668.5
|740.5
ودعمت «» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.
وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتقدم طرازات نيسان سنترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج تدعيم الفرامل BA- نظام إيموبليزر ضد السرقة».
وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح امامية حساسة للإضاءة- مصابيح أمامية وخلفية led- زجاج خلفي معتم- إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS- زر تشغيل السيارة دون مفتاح- مكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- قفل مركزي- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 16 بوصة».
ودعمت طرازات «سنترا» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».