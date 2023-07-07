بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «فورد فوكاس 2023» في مصر

تتراوح أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023 بين 990 إلى مليون و80 ألف جنيه في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «أوتو جميل» الوكيل المعتمد للعلامة التجارية «فورد» في مصر.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Trend 840 ألف 990 ألف Connected 4 DR 870 ألف مليون و50 ألف Connected 5 DR 860 ألف مليون و40 ألف Titanium 4 DR 905 آلاف مليون و85 ألف Titanium 5 DR 900 ألف مليون و80 ألف

وتدعم «فوكاس» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «فورد فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- نظام الثبات الإلكتروني ESP- أنظمة التحكم فى الجر HLA- نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية، ونظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».

ودعمت «فوكاس» ببعض الكماليات الأخرى من بينها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».