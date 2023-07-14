بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «بيجو 2008» في مصر

أعلنت شركة « »، الوكيل المحلي لـ«بيجو»، عن زيادة أسعار سيارات بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يوليو الحالى.

أسعار بيجو 2008 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active مليون و55 ألف مليون و70 ألف Allure مليون و135 ألف مليون و150 ألف GT Line مليون و205 آلاف مليون و220 ألف القيمة بالألف جنيه

وتنتمي بيجو 2008 إلى فئة الطرازات متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن « » يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات بيجو 2008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرمل EBD- دعم لأنظمة الفرامل EBA- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية -قفل مركزي للأبواب».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED- جنوط رياضية 16 بوصة – طي المرايات الجانبية كهربائيًا – عجلة القيادة متعددة الاستخدامات – مثبت ومحدد سرعة – إمكانية التحكم في المقاعد – مكييف هواء».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية – وغيرها”.

وتقدم طرازات بيجو 2008 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – خاصية التحكم فى وضعية القيادة – مكييف هواء أتوماتيك – فرامل يد كهربائية – شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».

فيما تزيد- الفئة الثالثة – ببعض التجهيزات الإضافية ومنها «وسائد هوائية جانبية – حساسات ركن أمامية – نظام تنبية النقطة العمياء – فتحة سقف بانوراما – فرش المقاعد من الجلد – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مسند يد أمامي، وغيرها».