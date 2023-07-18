بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «بيجو 508» في مصر

ارتفعت أسعار سيارات بيجو 508 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 35 إلى 45 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يوليو الحالى، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل المحلي لـ« » في مصر.

أسعار بيجو 508 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active غير متاحة غير متاحة Allure مليون و495 ألف مليون و530 ألف GT Line مليون و605 آلاف مليون و650 ألف GT Line Red interior مليون و615 ألف مليون و660 ألف GT MAX مليون و765 ألف مليون و810 آلاف GT MAX Red Interior مليون و775 ألف مليون و820 ألف

تزود طرازات «بيجو 508» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

فيما تقدم فئات «بيجو 508 GT MAX» بمحرك 1.6 لتر “تيربو” بقوة 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

دعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة القيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت طرازات بيجو 508 ببعض التجهيزات الداخلية في المقصورة الداخلية ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا – إضاءة داخلية – تكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – قفل مركزي – مرآه ذاتية التعتيم – عجلة القيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 10 بوصة “للفئات الأعلى” مدعومة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأنظمة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وأبل كار بلاي” – شاحن محمول لاسلكي، مدخل AUX – مدخل USB- وغيرها».

تقدم طرازات بيجو 508 بمجموعة من التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 18 بوصة للفئات الأعلى».