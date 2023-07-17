بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «بيجو 3008» في مصر

ارتفعت أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 15 إلى 25 ألف جنيه لبعض الفئات خلال يوليو الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل المحلي لـ«بيجو».

أسعار بيجو 3008 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active Pack مليون 400 ألف مليون و415 ألف Allure Pack مليون و510 آلاف مليون و535 ألف GT مليون و665 ألف مليون و690 ألف GT – Red interior مليون و675 ألف مليون و700 ألف

وتزود طرازات «بيجو 3008» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن « »، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات بيجو 3008 الفئة الأولى «Active Pack» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- خاصية تدعيم الفرامل ABA- أنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC- وتنبيه للسائق – ومراقبة ضغط الإطارات – مانع إدارة المحرك “ايموبليزر” – إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – فرامل يد كهربائية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – حساسات مطر – مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED- مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية التحكم فى المقاعد الأمامية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مسند يد أمامي خلفي – مرآة ذاتية التعتيم – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين -جنوط 17 بوصة».

وزودت السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB مع إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول – شاحن لاسلكي – لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.

وتقدم طرازات بيجو 3008 فئة «Allure Pack» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «فتحة سقف بانوراما – امكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – فرش المقاعد من القماش والجلد – امكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

بينما تزيد الفئة الثالثة «GT» ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، ومنها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات – شعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة – مقاعد جلد، وغيرها».