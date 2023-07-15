بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «بيجو 301» في مصر

أقرت شركة «مانسكو أوتو موتيف»، الوكيل المحلي لـ«بيجو»، زيادات في أسعار سيارات بيجو 301 موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال يوليو الحالى.

أسعار بيجو 301

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active 665 670 Allure 695 700 القيمة بالألف جنيه

ودعمت «بيجو 301» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات بيجو 301 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وإمكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والإكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «التحكم في راديو عبر عجلة القيادة – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

بينما تزيد- الفئة الثانية «Allure» – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب led، ومرايات جانبية كهربائية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».