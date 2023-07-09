بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «إم جي ZS» في مصر

ارتفعت أسعار سيارات إم جي ZS موديل 2023 بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه لبعض الفئات خلال يوليو الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«إم جي».
أسعار إم جي ZS موديل 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|STD
|750
|780
|Comfort
|785
|805
|Comfort accessorized
|800
|820
|Luxury
|810
|840
وتقدم طرازات «
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
ودعمت طرازات MG ZS – الفئة الأولى- ببعض وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – خاصية التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».
وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة – مصابيح أمامية هالوجين – إمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح – إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا – مكيف هواء مانيوال – جنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى إم جي ZS على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، وغيرها».
وتقدم سيارات
ودعمت طرازات «MG ZS»- الفئة الثالثة “الأعلى”- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».
وزودت تلك الفئة أيضًا بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها؛ «مثبت سرعة – إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح – بلوتوث – مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED – قضبان سقف – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مكيف هواء أتوماتيك – جنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».