بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «إم جي 6» في مصر

قفزت أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2023 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يوليو الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«إم جي».
أسعار إم جي 6 موديل 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Comfort
|850
|890
|Luxury – Black
|890
|930
|Luxury – Red
|915
|955
ودعمت طرازات «
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتقدم سيارات إم جي 6 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام الثبات عند المنحدرات – نظام مراقبة ضغط الإطارات».
وزُودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- مفتاح ذكي لتشغيل السيارة- خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي- زجاج كهربائي- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء مع مخارج خلفية- جنوط رياضية 16 بوصة».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي- شاشة وسائط 8 بوصة- مدخل USB، وغيرها».
وزُودت طرازات MG 6- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية- مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك- خاصية دخول السيارة دون مفتاح- مثبت سرعة ديناميكي- مقاعد جلد- إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًّا- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».
وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- فتحة سقف- مثبت سرعة- مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية- مكيف هواء مزوج- جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».