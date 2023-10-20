بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار السيارات الفان في مصر

رصدت “المال” قائمة أسعار السيارات الفان موديل 2024 المنتمية لبعض العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية، خاصة بعد الزيادات السعرية الأخيرة التى أقرتها الشركات المحلية خلال أكتوبر الحالى.

أسعار شيفروليه الفان N300

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«شيفروليه»، عن أسعار سيارات شيفروليه الفان N300 موديل 2024 “الفئة الأولى” بقيمة بلغت 359.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 424 ألف.

وتقدم «شيفروليه فان N300» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 108 نيوتن/ متر.

أسعار سوزوكي فان

حددت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلى لـ«سوزوكي»، أسعار سيارات سوزوكي فان- ذات السبع مقاعد- الفئة الأولى بنحو 283 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “بلس” بقيمة 288 ألف.

وقدرت أسعار طرازات سوزوكي «البيك أب» بنحو 278 ألف جنيه، وتقدم فئات الفان “بضائع” بـ282 ألف جنيه.