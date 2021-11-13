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بعد «الديدان».. الاتحاد الأوروبي يعترف بـ«الجراد المهاجر» كغذاء

يأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية
وائل كمال 2:22 م, السبت, 13 نوفمبر 21 2:22 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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أصبح الجراد المهاجر، ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة بعد الديدان، وذلك بعدما أجازت المفوضية الأوروبية، الجمعة، طرح هذا النوع من الحشرات في السوق كغذاء.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” أوضحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان أن الجراد المهاجر “لوكوستا ميغراتوريا” سيكون متاحا مجمدا أو مجففا أو مسحوقا، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية، حسبما نقلت “فرانس برس”.

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ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ في يونيو الفائت للمرة الأولى قرارا بإجازة بيع حشرة كغذاء هي “ديدان الوجبة”.

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بقلم وائل كمال

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