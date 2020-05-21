بعد الحلقة 28 من مسلسل «الاختيار».. شهداء البرث الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

تصدر شهداء “ملحمة البرث ” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تزامنا مع بث الحلقة الـ28 من مسلسل “الاختيار” التى سلطت الضوء على ملحمة البرث من إخراج بيتر ميمي.

أعلنت شبكة قنوات E ON عن عرض الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث كتبت قناة ON، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: “استنونا الليلة في بث مباشر عبر صفحتنا علي فيس بوك للحلقة 28 من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة ملحمة البرث الساعة 9 مساءً فقط وحصرياً على صفحة “ON”.

وتعرض كمين البرث فى يوم 7 يوليو 2017 إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة من التكفيريين مجهزين بأسلحة وذخيرة 2017 وذخيرة ومدافع وسيارات دفع رباعى، تجهيزاً لضرب الكتيبة 103 صاعقة بقيادة المقدم أركان حرب أحمد منسى، وانتشر التكفيريون في الساعة 4 فجراً، إذ اقتربت سيارة محملة بمجموعة من التكفيريين داخل كمين قوات الصاعقة.