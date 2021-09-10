بعد الحكم على رفعت الأسد فى فرنسا.. توقعات بمصادرة أصوله البالغة 90 مليون يورو

من بعض ممتلكات رفعت الأسد فندقان في باريس

أيدت محكمة استئناف في باريس حكم محكمة أدنى درجة بإدانة رفعت الأسد، وهو عم الرئيس السوري بشار الأسد ، بشراء عقارات فرنسية بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأيدت المحكمة كذلك حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد (84 عاما) وهو قائد سابق بالجيش لكن من المستبعد أن ينفذ العقوبة نظرا لكبر سنه.

الحكم يمهد الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا

ويمهد الحكم الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا والتي تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) كما أوصت المحكمة الأدنى درجة في يونيو من العام الماضي.

وتُلقى المسؤولية على نطاق واسع على رفعت الأسد في قمع انتفاضة إسلامية في عام 1982 على حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد بشار. وقُتل آلاف الأشخاص في هذه الانتفاضة.

يذكر أنه فى أبريل 2019، أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (1970 – 2000) بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال، حسبما علم من مصادر متطابقة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك تهما إلى رفعت الأسد تتعلق ب “غسل أموال في إطار عصابة منظمة” والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية.

السلطات الفرنسية تفتح تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد في أبريل 2014

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد في أبريل 2014، التي تقدر بعشرات ملايين اليوروهات، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة مجموعتا “شيربا” و “الشفافية الدولية”.

وبعد عامين من التحقيقات، وجهت إلى رفعت الأسد تهم بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة. ووضعت السلطات الفرنسية يدها على أصول تعود إليه.

بتهمة “غسيل أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة” و”الاستيلاء على أموال عامة”.

من بعض ممتلكات رفعت الأسد فندقان في باريس

ومن بعض ممتلكات رفعت الأسد فندقان في باريس أحدهما مساحته 3000 متر مربع، والثاني في منطقة فال دواز، و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون.

وتبلغ قيمة ما صادره القضاء على المستوى الأوروبي من ممتلكاته ما يصل إلى 400 إلى 500 مليون يورو.

وبحسب عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق، فإن حافظ الأسد دفع لشقيقه رفعت 300 مليون دولار لحثه على مغادرة البلاد عام 1984، إثر خلاف معه.

ويرى رئيس جمعية “شيربا” أن “رفعت الأسد يملك الرقم القياسي للأملاك المنهوبة، ويتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين”.