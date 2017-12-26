بعد الحجز على أموال نقابة الصحفيين.. محمود كامل: جميع أنشطتها ستتأثر

رحاب صبحى تعليقًا على قرار محافظ الإسكندرية، اليوم، بالحجز على أموال نقابة الصحفيين، مقابل مديونية أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية، وقدرها 31 مليون جنيه، أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن السبب فى ذلك هو عدم انعقاد المجلس بشكل منتظم، فهناك تقصير واضح من المجلس في هذا الصدد، وكان ي

رحاب صبحى





تعليقًا على قرار محافظ الإسكندرية، اليوم، بالحجز على أموال نقابة الصحفيين، مقابل مديونية أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية، وقدرها 31 مليون جنيه، أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن السبب فى ذلك هو عدم انعقاد المجلس بشكل منتظم، فهناك تقصير واضح من المجلس في هذا الصدد، وكان يجب عقد اجتماع عاجل للمجلس بعد إعلان محافظ الإسكندرية، لكن لم يحدث أى شيء للتواصل مع محافظ الإسكندرية!

وعن تأثير ذلك على النقابة، قال كامل إن هذا سيؤثر على أموال النقابة بشكل مؤكد في جميع أنشطتها.

وأضاف كامل، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “سبق وأن حذرت مع 4 من زملائي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من خطورة عدم دعوة النقيب والسكرتير العام لانعقاد المجلس سوى 8 مرات على مدار دورة هذا المجلس، وحذرنا من أن مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أصبحت على المحك، طالبنا أمس بعقد اجتماع طارئ لمناقشة كل الملفات المغلقة وبحث حل الأزمات التي لا تنتهي، ولم نتلق أي استجابة، لنصحو اليوم على كارثة قيام محافظ الإسكندرية بالحجز على أموال النقابة، مقابل مديونية أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية البالغة 31 مليون جنيه، وهي كارثة أوقفت صرف أي مبالغ خاصة بالعلاج والمعاشات وكافة أنشطة النقابة”.

وتابع: رغم أن الزميل جمال عبد الرحيم طرح حلًّا للأزمة منذ 3 أشهر خلال اجتماع المجلس، وذكر تفاصيل اجتماعه مع الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق بمحافظ الإسكندرية، الذي تم الاتفاق خلاله على قيام النقابة بدفع 500 ألف جنيه مع جدولة بقية المبلغ وإنهاء إجراءات تراخيص البناء لحل الأزمة، لكن للأسف لم يعر المجلس هذا الطرح اهتمامًا، فالكارثة كانت تستدعي تحركًا عاجلًا بعقد اجتماع طاريء اليوم، ولكن للأسف هواتف النقيب والسكرتير العام وأمين الصندوق ترفع شعار “الهاتف الذي طلبته غير متاح من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق”.