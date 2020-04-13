بعد التفتيش.. 23 ألف طربة حشيش الحصيلة النهائية لشحنة ميناء شرق بورسعيد

أسفرت النتائج النهائية لأعمال لجنة التفتيش المشكلة لتفتيش الحاوية المحملة بالمخدرات، بعد كشفها بميناء شرق التفريعة في بورسعيد عن العثور على 23 ألف طربة من مخدر الحشيش، بإجمالي 5 أطنان.

وتشكلت اللجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية.

شحنة حشيش بقيمة 200 مليون جنيه

وكشفت اللجنة عن بلوغ القيمة المالية لشحنة المخدرات التى تم ضبطها ما قيمته 200 مليون جنيه.

جاء ذلك ضوء نجاح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة، حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج.

تفاصيل إحباط تهريب الشحنة بميناء شرق بورسعيد

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت – اليوم الإثنين- عن إحباط محاولة تهريب قرابة 19000 طربة لمخدر الحشيش، داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

أكدت الواقعة، معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وكشفت التحريات، عن وصول حاوية بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت)، ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى واعتزام المهربين إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، في محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام.

مخبأة بعلب ألبان

وأسفرت أعمالها الأولية عن ضبط 18996 طربة لمخدر الحشيش الخام، بلغ وزنها 4 أطنان مخبأة داخل علب ألبان مُحكمة الغلق بغلاف المصنع عليها من الخارج وكل طربة مغلقة بالقماش الأبيض.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها.