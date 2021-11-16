اقتصاد وأسواق

بعد التغلب على نقص المواد الخام .. ناتج المصانع الأمريكية يرتفع بأعلى من التوقعات في أكتوبر

ارتفع مجمل الإنتاج الصناعي الذي يشمل ناتج التعدين والمرافق بنسبة 1.6%
أيمن عزام 12:49 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:49 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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ارتفع ناتج المصانع الأمريكية في أكتوبر بأعلى من التوقعات، بما يعني تخلصها من تداعيات إعصار إيدا وبما يدل على أن الشركات الصناعية قد تمكنت من التغلب على  نقص المواد الخام.

ارتفاع ناتج المصانع الأمريكية

وبحسب وكالة بلومبرج، تم تسجيل زيادة بنسبة 1.2% في الانتاج الصناعي في أكتوبر صعودا من تراجع بنسبة 0.7% في سبتمبر، بحسب بيانات بنك الاحتياط الفيدرالي.

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وارتفع مجمل الانتاج الصناعي الذي يشمل ناتج التعدين والمرافق بنسبة 1.6% في أكتوبر.

ورجح مسح أجرته وكالة بلومبرج وشمل اقتصاديين تحقيق زيادة شهرية بنسبة 0.9% في كلا من ناتج المصانع ومجمل الانتاج الصناعي.

وساهمت استثمارات الأعمال والطلب الاستهلاكي القوي في تعزيز النمو في الطلبيات، لكنها استنفذت المخزونات  وتسببت في زيادة الأعمال غير المنجزة.

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وأشار التقرير إلى أن المنتجين يعملون برغم نقص المواد الخام واستمرار تراجع التوظيف لما دون مستويات ما قبل الجائحة.

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بقلم أيمن عزام

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