بعد التعديل… تفاصيل المواعيد الجديدة لصـرف معاشات مايو

جميع المعاشات ستكون متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح غدٍ الجمعة

قررت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت ٢ مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في يوم الأحد ٣ مايو في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم،

وشددت الوزارة على أن جميع المعاشات ستكون متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية “ATM” اعتباراً من صباح غدٍ الجمعة ١ مايو بدون حد أقصى.

وأكدت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدي فيروس كورونا؛ اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الإجراءات الاستباقية؛ استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد؛ حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالي:-

– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والإثنين الموافق (3-4) من شهر مايو

– أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيصرفون أيام الثلاثاء والأربعاء الموافق (5-6) من شهر مايو.

– اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيصرفون يومي الخميس والسبت (7 – 9) مايو.

– فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يصرفون معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد على 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.