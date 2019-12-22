بعد التعديل الوزاري.. خالد العناني يبحث مع رانيا المشاط «استكمال نجاحات السياحة»

أشار خالد العناني الى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل

التقي مساء اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة ووزيرة التعاون الدولي الحالية، في أول لقاء بعد التعديل الوزاري.

خالد العناني : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة

والتقي الوزيران لبحث ملفات السياحة الهامة وأطر التعاون المستقبلية بين وزارتي السياحة والآثار، والتعاون الدولي.

وهنأت الوزيرة العناني بالمنصب الجديد، متمنية له دوام النجاح والتوفيق.

وأعربت عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.

ومن ناحيته العناني، هنأ المشاط متمنيًا لها مزيد من النجاح في منصبها الجديد.

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة خلال توليها منصب الوزيرة.

وأكد علي عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

وأشار العناني الى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة.

وأوضح أن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل.

ولفت إلى التعاون المثمر الذي كان بين الوزارتين قبل انضمامهما.

وثمن حرص المشاط علي زيارتها له في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والآثار.

وقال إنه نموذج للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.

وأعرب العناني على ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.