بعد التعاقد على 120 ألف طن أوكراني.. وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 3.3 شهر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 3.3 شهر، كما أن موسم حصاد وتوريد القمح المحلي سيبدأ منتصف شهر أبريل القادم ويستمر حتي نهاية يوليو 2023.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد تعاقدت على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني، على أن تصل تلك الكميات إلي الموانئ المصرية في الفترة من 15 إلى 25 أبريل القادم.

كما أن مصر مازالت تدرس انسحابها من اتفاقية منظمة تجارة الحبوب العالمية، والتي قدمت طلبًا للمنظمة في فبراير الماضي بالانسحاب بداية من أول يوليو 2023.

وقال المصيلحي في تصريحات صحفية، إن منظمة تجارة الحبوب أرسلت لمصر عددا من الخطابات بشأن إعادة النظر في الانسحاب من المنظمة، مشيرًا إلى أنه يتم دراستها ومدي جدوي انضمام مصر للمنظمة من عدمه.